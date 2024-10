Gaeta.it - Giorgia Meloni risponde ai giudici di Roma: “La competenza sui Paesi sicuri è del governo”

Il dibattito sull'immigrazione in Italia si intensifica mentre la presidente del Consiglio,, si pronuncia contro la recente decisione deini riguardo ai migranti e aiconsiderati. Durante un punto stampa a Beirut,ha messo in evidenza come la gestione della questione migratoria sia una responsabilità governativa, non delle toghe. Nell'ambito di una crescente tensione politica, la premier annuncia che lunedì si terrà un Consiglio dei Ministri per affrontare questo delicato argomento. La posizione disuidinon ha esitato a contestare la decisione deidiche hanno deciso di non convalidare il trattenimento di 12 migranti in Albania, sottolineando l'influenza di motivazioni politiche.