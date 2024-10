Gaza, Idf: “Morto Sinwar, ora caccia al fratello”. Hezbollah: “Nuova fase della guerra”. Netanyahu convoca un vertice con ministri e militari (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'articolo Gaza, Idf: “Morto Sinwar, ora caccia al fratello”. Hezbollah: “Nuova fase della guerra”. Netanyahu convoca un vertice con ministri e militari proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Idf: “Morto Sinwar, ora caccia al fratello”. Hezbollah: “Nuova fase della guerra”. Netanyahu convoca un vertice con ministri e militari Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'articolo, Idf: “, oraal”.: “”.unconproviene da Il Fatto Quotidiano.

Gaza - ora per Israele è caccia al fratello di Sinwar. Libano : ucciso comandante Hezbollah - Difficile prevedere se tale visione ottimistica si riscontrerà nel concreto. Inoltre, un raid su una scuola adibita a rifugio a Jabalya, nel nord di Gaza, ha causato 28 vittime: l’obiettivo dell’Idf erano i presunti miliziani che operavano nell’edificio. Ma il premier israeliano Benjamin Netanyahu assicura che, con l’assassinio di ieri, è cominciato “l’inizio della fine” del conflitto nella ... (Quotidiano.net)

Com’è morto Sinwar - il leader di Hamas ucciso (per caso) dall’IDF a Gaza - Il corpo del 62enne leader di Hamas è stato identificato sulla base dell'esame dell'arcata dentale e poi del DNA. I soldati israeliani non sapevano che fosse lui quando hanno colpito quella palazzina a Rafah. (Fanpage.it)