Gabriele Muccino: «Nell'Ultimo bacio volevo metterci un morto, ma solo oggi sono passato al brivido. Non ho però cambiato rotta» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alla Festa del cinema di Roma, il regista presenta il suo nuovo film, Fino alla fine. Storia di una ragazza normale che in una notte finirà in un vortice di crimine e scelte sbagliate Vanityfair.it - Gabriele Muccino: «Nell'Ultimo bacio volevo metterci un morto, ma solo oggi sono passato al brivido. Non ho però cambiato rotta» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alla Festa del cinema di Roma, il regista presenta il suo nuovo film, Fino alla fine. Storia di una ragazza normale che in una notte finirà in un vortice di crimine e scelte sbagliate

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fino alla fine : recensione del film di Gabriele Muccino – #RoFF19 - Si avverte anche qui la cura nella costruzione delle scene che lo contraddistingue e quanto il racconto si fa più forsennato la regia riesce abilmente a sostenerne il ritmo, portando verso una conclusione che pur nella sua tragicità risulta quasi essere un invito a vivere fino in fondo, fino alla fine, fino alle estreme conseguenze, inseguendo la libertà secondo le nostre regole, così come Sophie ... (Cinefilos.it)

Fino alla Fine di Gabriele Muccino : “Un film che l’adrenalina non la simula - ma la vive” - Gabriele Muccino presenta alla 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma il suo nuovo lavoro cinematografico: Fino alla Fine. Gabriele Muccino e Elena Kamporius @Foto Crediti Valentina Glorioso – VelvetMagElena Kamporius è la protagonista nel film di Gabriele Muccino Come è stato entrare nei panni della protagonista?Era così facile empatizzare con Sophie, perché penso che tutti hanno ... (Velvetmag.it)

Gabriele Muccino - l'intervista : "Fino alla fine - il mio action tra libertà e caos" - Un viaggio lungo una notte. Dal 31 ottobre in sala, passato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Ragazza americana di vent'anni arrivata a Palermo con la sorella. Gabriele Muccino punta all'adrenalina e alla tensione con il suo nuovo film, Fino alla fine, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e in sala, poi, dal 31 ottobre. (Movieplayer.it)