Gabriele Cirilli, chi è sua moglie Maria (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gabriele Cirilli, uno dei comici più amati della televisione italiana, ha sempre fatto ridere il pubblico con i suoi sketch e le sue esilaranti imitazioni. Ma dietro il suo successo c'è una persona fondamentale, sua moglie Maria De Luca. L'amore tra Gabriele Cirilli e la moglie Maria è una storia che affonda le radici nell'adolescenza e che, nel corso degli anni, è diventata un punto fermo nella vita del comico. Gabriele Cirilli e Maria: una storia d'amore nata tra i banchi di scuola Maria De Luca, classe 1967, è una donna riservata che ha saputo rimanere nell'ombra, sostenendo il marito nelle sue sfide professionali e personali. Conosciuta quando avevano appena 14 anni, Maria e Gabriele sono legati da un amore che dura da decenni e che ha superato momenti di difficoltà e crisi, inclusa una grave depressione che Gabriele ha vissuto in passato.

