Frosinone "I tesori del gusto" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Banchi di assaggio e degustazioni di prodotti di oltre 20 aziende per un’esperienza culinaria unica nella suggestiva location di Frosinone Alta: “I tesori del gusto” arrivano a Frosinone.La manifestazione, organizzata da “Tucci – dal 1958” con il patrocinio del Comune di Frosinone, con gli Frosinonetoday.it - Frosinone "I tesori del gusto" Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Banchi di assaggio e degustazioni di prodotti di oltre 20 aziende per un’esperienza culinaria unica nella suggestiva location diAlta: “Idel” arrivano a.La manifestazione, organizzata da “Tucci – dal 1958” con il patrocinio del Comune di, con gli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Museo archeologico: partito l’ampliamento - Ieri mattina mezzi al lavoro per pulire l’area di cantiere. Gli interventi inizieranno subito dopo. Tra via San Simeone e piazza Valchera si prevede la realizzazione di un ambiente ipogeo per laborato ... (ciociariaoggi.it)

Frosinone, ampliamento museo archeologico: lavori in partenza - Il sindaco Mastrangeli: «L’obiettivo della nostra Amministrazione è non solo preservare e valorizzare le ricchezze del nostro passato, ma anche promuovere una maggiore conoscenza della nostra storia» ... (tunews24.it)