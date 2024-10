Foggia, uomo spara alla moglie e si toglie la vita a San Severo (Di venerdì 18 ottobre 2024) uomo spara alla moglie per strada e si toglie la vita. È accaduto nei pressi di un supermercato a San Severo, nel Foggiano. L'uomo ha prima rivolto l'arma contro la coniuge e poi l'ha usata per uccidersi. La donna è stata portata in ospedale in condizioni disperate. Sul posto stanno giungendo le forze dell'ordine. Tg24.sky.it - Foggia, uomo spara alla moglie e si toglie la vita a San Severo Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)per strada e sila. È accaduto nei pressi di un supermercato a San, nelno. L'ha prima rivolto l'arma contro la coniuge e poi l'ha usata per uccidersi. La donna è stata portata in ospedale in condizioni disperate. Sul posto stanno giungendo le forze dell'ordine.

Uomo spara alla moglie per strada e si uccide - tragedia davanti al supermercato a San Severo - La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, venerdì 18 ottobre, per strada nel parcheggio di un supermercato Eurospin a San Severo, in provincia di Foggia. La donna è gravissima, l'uomo è morto sul colpo.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Sparatoria a San Severo : è la seconda di oggi - uomo sanguinante portato in ospedale - Secondo inquietante ferimento a colpi di arma da fuoco registrato nella città di San Severo. . Dopo quello avvenuto all'alba di oggi, con un uomo raggiunto da un proiettile ad una spalla, una seconda persona è stata soccorsa per ferite da arma da fuoco in un fondo agricolo in zona Santo Spirito. (Foggiatoday.it)

