Firenze Angelina Mango in concerto al Teatro Cartiere Carrara

Firenze, 18 ottobre 2024 - Un tour nel segno del sold out e Firenze non fa eccezione. Sono esauriti da mesi i biglietti per il concerto di Angelina Mango al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, lunedì 21 ottobre. La cantautrice porta sul palco un'esplosione di energia e condivisione con uno show che le ha permesso di riabbracciare il suo pubblico dopo il calore ricevuto durante i live in Italia e in Europa che l'hanno vista protagonista la scorsa estate.

