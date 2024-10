Lanazione.it - Fi-Pi-Li, l’ira dei sindaci : "Interi paesi paralizzati". La Regione corre ai ripari

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Mentre continuano a ripetersi code e rallentamenti sulla Fi-Pi-Li, idi Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino ed Empoli scrivono al presidente Eugenio Giani per chiedere l’allargamento della strada. E inprende campo il cosiddetto "lodo Mazzeo", che prevede di costituire la società Toscana Strade Spa, rinviando il pedaggio per i Tir a una fase successiva. A sollecitare provvedimenti urgenti per la grande arteria sono stati ieri i primi cittadini Emanuele Caporaso (Lastra a Signa), Simone Londi (Montelupo) e Alessio Mantellassi (Empoli), che nelle ultime settimane hanno dovuto fronteggiare il caos legato a vari incidenti (quattro provocati da mezzi pesanti). "A bloccarsi, con la Fi-Pi-Li chiusa, non sono solo le strade statali, ma anche quelle interne – scrivono - con un effetto a catena che colpisce anche chi viaggia lontano dall’arteria.