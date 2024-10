F1 GP Stati Uniti 2024: il nuovo caso Red Bull, orario e dove vedere gara, sprint e qualifiche in tv (Di venerdì 18 ottobre 2024) Austin (Stati Uniti), 18 ottobre 2024 – Un nuovo caso, un fine settimana con il format della sprint Race e, soprattutto, l'avvio del rush finale di un mondiale al cardiopalma. La Formula 1 è finalmente tornata, al termine di una lunga pausa di un mese che aveva "congelato" le emozioni di una stagione il cui finale è tutto da scrivere. Quattro settimane fa, il 22 settembre, Lando Norris vinceva in quel di Singapore davanti a Max Verstappen, in un duello che si protrarrà probabilmente fino all'ultima gara. I due contendenti per il titolo iridato se le suoneranno anche stavolta ad Austin, negli Stati Uniti, dove la polemica monta furiosa a causa del T-Tray. Ma facciamo un po' di ordine per capire cosa è accaduto alla vigilia della prima sessione di prove libere, che si disputerà questa sera nel fuso orario italiano. Sport.quotidiano.net - F1 GP Stati Uniti 2024: il nuovo caso Red Bull, orario e dove vedere gara, sprint e qualifiche in tv Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Austin (), 18 ottobre– Un, un fine settimana con il format dellaRace e, soprattutto, l'avvio del rush finale di un mondiale al cardiopalma. La Formula 1 è finalmente tornata, al termine di una lunga pausa di un mese che aveva "congelato" le emozioni di una stagione il cui finale è tutto da scrivere. Quattro settimane fa, il 22 settembre, Lando Norris vinceva in quel di Singapore davanti a Max Verstappen, in un duello che si protrarrà probabilmente fino all'ultima. I due contendenti per il titolo iridato se le suoneranno anche stavolta ad Austin, neglila polemica monta furiosa a causa del T-Tray. Ma facciamo un po' di ordine per capire cosa è accaduto alla vigilia della prima sessione di prove libere, che si disputerà questa sera nel fusoitaliano.

