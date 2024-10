Da quando è tornata in pubblico, la principessa non indossa più lo zaffiro appartenuto a Lady Diana. Al suo posto, quattro fedi simbolo di amore e resilienza (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il matrimonio di Kate Middleton e del principe William, celebrato nel 2011 nell’Abbazia di Westminster, è ancora oggi ricordato come uno degli eventi più romantici e seguiti del decennio. A fare da protagonista, insieme alla coppia, c’era un simbolo potente: l’anello di fidanzamento appartenuto a Lady Diana, donato da William a Kate nel 2010. Questo gioiello, uno zaffiro ovale di Ceylon da 12 carati circondato da 14 diamanti incastonati in oro bianco, non solo portava con sé un valore storico, ma rappresentava un legame emozionale tra il passato e il presente della famiglia reale. Negli ultimi mesi, però, il prezioso gioiello è scomparso dall’anulare sinistro di Kate. Iodonna.it - Da quando è tornata in pubblico, la principessa non indossa più lo zaffiro appartenuto a Lady Diana. Al suo posto, quattro fedi simbolo di amore e resilienza Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il matrimonio di Kate Middleton e del principe William, celebrato nel 2011 nell’Abbazia di Westminster, è ancora oggi ricordato come uno degli eventi più romantici e seguiti del decennio. A fare da protagonista, insieme alla coppia, c’era unpotente: l’anello di fidanzamento, donato da William a Kate nel 2010. Questo gioiello, unoovale di Ceylon da 12 carati circondato da 14 diamanti incastonati in oro bianco, non solo portava con sé un valore storico, ma rappresentava un legame emozionale tra il passato e il presente della famiglia reale. Negli ultimi mesi, però, il prezioso gioiello è scomparso dall’anulare sinistro di Kate.

