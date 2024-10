Da Lampedusa in Albania: il tribunale boccia il trattenimento dei primi 12 migranti (Di venerdì 18 ottobre 2024) Non sono stati convalidati i trattenimenti, emessi ieri dalla questura di Roma, che riguardano i 12 migranti che si trovano all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio in Albania. I giudici della sezione immigrazione del tribunale di Roma con il provvedimento hanno anche disposto, a Agrigentonotizie.it - Da Lampedusa in Albania: il tribunale boccia il trattenimento dei primi 12 migranti Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Non sono stati convalidati i trattenimenti, emessi ieri dalla questura di Roma, che riguardano i 12che si trovano all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio in. I giudici della sezione immigrazione deldi Roma con il provvedimento hanno anche disposto, a

