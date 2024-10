Covid, morto a 35 anni dopo il vaccino Astrazeneca: ok al risarcimento (Di venerdì 18 ottobre 2024) C'è un “nesso di causalità” tra la somministrazione del vaccino anti-Covid e la morte di un 35enne originario di Agrigento. Lo ha deciso il Ministero della Salute, secondo cui l'uomo, che nell'aprile 2021 aveva ricevuto la prima dose del siero Astrazeneca, è morto a causa della vaccinazione. Il decesso è stato provocato da una miocardite a distanza di dieci giorni dalla somministrazione. La moglie della vittima, assistita dal legale Angelo Farruccia, aveva avviato l'iter amministrativo con il Ministero per il riconoscimento del risarcimento di 100mila euro, che non preclude di avviare altri procedimento giudiziari risarcitori. Tg24.sky.it - Covid, morto a 35 anni dopo il vaccino Astrazeneca: ok al risarcimento Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) C'è un “nesso di causalità” tra la somministrazione delanti-e la morte di un 35enne originario di Agrigento. Lo ha deciso il Ministero della Salute, secondo cui l'uomo, che nell'aprile 2021 aveva ricevuto la prima dose del siero, èa causa della vaccinazione. Il decesso è stato provocato da una miocardite a distanza di dieci giorni dalla somministrazione. La moglie della vittima, assistita dal legale Angelo Farruccia, aveva avviato l'iter amministrativo con il Ministero per il riconoscimento deldi 100mila euro, che non preclude di avviare altri procedimento giudiziari risarcitori.

