Che fine hanno fatto i bilanci di Chiara Ferragni? Il futuro è sempre più incerto e la pressione sui soci cresce: si tratta per la compravendita del 40%

Non è certo un bel periodo per Chiara Ferragni, tra il Tapiro d'Oro, la presunta fine della relazione con Silvio Campara e la recente sentenza del tribunale civile sul caso Balocco. Ma a dir la verità, forse questo periodo difficile dura già da un po'. Il "Pandoro-Gate" è stato l'episodio che ha innescato una serie di eventi che hanno stravolto la vita dell'influencer, attualmente seguita da 28,7 milioni di follower su Instagram. Da quel momento la sua immagine pubblica e personale è cambiata totalmente. Le cose non migliorano neanche se si dà uno sguardo economico finanziario al suo impero. Se n'è occupato Il Corriere della Sera, riportando dettagli e indiscrezioni. Il nodo centrale riguarda i bilanci di cui, stando a quanto riportato dalla testata del gruppo RCS, non c'è traccia.

