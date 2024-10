Borsa: Asia cauta ma la Cina corre dopo il pil (Di venerdì 18 ottobre 2024) La maggior parte delle Piazze Asiatiche nell'ultima seduta della settimana resta cauta, tra l'incertezza sui tassi d'interesse statunitensi e le imminenti elezioni presidenziali. In controtendenza i listini cinesi in un rally innescato dalle nuove misure in vista a sostegno dell'economia e dai segnali di stabilizzazione emersi nel giorno del rilascio del Pil del terzo trimestre meglio delle attese. Nel dettaglio Tokyo segna un marginale +0,18% mentre Shanghai e Shenzhen, a scambi in corso, balzano rispettivamente del 3,7% e del 5,4%. Anche Hong Kong segue la scia e sale del 3,7 per cento. I listini europei sono attesi deboli e così anche Wall Street. Lente sull'Italia con i rating di Fitch e S&P. Quotidiano.net - Borsa: Asia cauta ma la Cina corre dopo il pil Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) La maggior parte delle Piazzetiche nell'ultima seduta della settimana resta, tra l'incertezza sui tassi d'interesse statunitensi e le imminenti elezioni presidenziali. In controtendenza i listini cinesi in un rally innescato dalle nuove misure in vista a sostegno dell'economia e dai segnali di stabilizzazione emersi nel giorno del rilascio del Pil del terzo trimestre meglio delle attese. Nel dettaglio Tokyo segna un marginale +0,18% mentre Shanghai e Shenzhen, a scambi in corso, balzano rispettivamente del 3,7% e del 5,4%. Anche Hong Kong segue la scia e sale del 3,7 per cento. I listini europei sono attesi deboli e così anche Wall Street. Lente sull'Italia con i rating di Fitch e S&P.

Borsa : Milano migliore in Europa con Leonardo - cauta Mps - Piatta Tim, fiacco il Monte dei Paschi sceso dello 0,3%, con Bper in calo di mezzo punto percentuale. Tra i titoli minori Cir è salita del 4,5% a 0,595 euro, un po' sotto ai 61 centesimi annunciati lo scorso sabato 12 ottobre per l'Opa sul 12,52% del capitale per un controvalore massimo di 80 milioni. (Quotidiano.net)

Borsa : Europa cauta - l'euro anticipa il taglio Bce - Milano +0 - 4% - A parte Ferrari (+1,27%) non fa grandi progressi il comparto auto. Stellantis guadagna lo 0,15%, Bmw lo 0,03% e Renault cede lo 0,41%. Amplia il calo il greggio (Wti -1,72% a 74,23 dollari al barile) mentre gira al rialzo il gas (+0,77% a 40,18 euro al MWh). 661 dollari al barile, valore che non toccava dallo scorso 2 ottobre. (Quotidiano.net)

Borsa : Europa cauta - l'euro anticipa il taglio Bce - Milano +0 - 4% - A parte Ferrari (+1,27%) non fa grandi progressi il comparto auto. Per oggi è previsto infatti solo il report mensile dell'Opec e sono in agenda interventi di Cristopher Weller e Neel Kashkari della Fed. 492 dollari la tonnellata) per effetto degli stimoli per la crescita economica in Cina. Cauti i petroliferi Eni e TotalEnergies (+0,34% entrambi), Shell (+0,11%) e Bp (-0,35%). (Quotidiano.net)