Bcc Lombardia in crescita sostegno a imprese e famiglie

Le Bcc della Lombardia confermano il ruolo di sostegno all'economia reale e alle comunità. Nei primi sei mesi dell'anno le 27 Banche di Credito Cooperativo presenti a livello regionale, confermano un "buon posizionamento di mercato, mostrando in una tendenza migliore rispetto al settore". E' quanto emerge dai dati forniti in occasione dell'annuale convegno di studi della Federazione Lombarda delle Bcc in corso a Firenze. La raccolta diretta si assesta attorno ai 36,2 miliardi (+6%, a fronte del +5,2% dell'industria bancaria), cui si aggiungono più di 13 miliardi di raccolta indiretta (dato in crescita a marzo del 26%, contro il +16% del comparto). Il trend dei finanziamenti a favore di imprese e famiglie è in linea con i dodici mesi precedenti e vede 24,4 miliardi di impeghi.

