Alcaraz batte Nadal e sfida Sinner nella finale del Six Kings Slam

Nel prestigioso Six Kings Slam, torneo-esibizione in corso a Riad, capitale dell'Arabia saudita, si sono fronteggiati alcuni dei migliori tennisti del mondo. Tra i protagonisti assoluti di questa competizione, c'è il giovane talento spagnolo Carlos Alcaraz, che ha sconfitto in due set il veterano e connazionale Rafael Nadal con un secco 6-3, 6-3. Questo risultato ha proiettato Alcaraz direttamente in finale, dove affronterà l'italiano Jannik Sinner, in una sfida che promette spettacolo. Alcaraz ha confermato il suo stato di forma straordinario, dimostrando ancora una volta la sua capacità di gestire anche i match più complessi contro avversari di grande esperienza. Nadal, che si avvia verso il ritiro dalle competizioni, ha comunque dato il meglio di sé, ricevendo gli applausi del pubblico per il suo impegno e la sua tenacia.

