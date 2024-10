Bergamonews.it - Al via in Città Alta Forme in Italy, la manifestazione dedicata al settore lattiero-caseario

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Bergamo. Al via la nona edizione di, lamade in Bergamoal formaggio in ogni sua sfumatura, con una cerimonia di inaugurazione alla presenza delle autorità e aperta al grande pubblico tenutasi nel pomeriggio di venerdì 18 ottobre in Piazza Vecchia. Il concept dell’edizione 2024 èinper celebrare la qualità e l’unicità dei prodotti caseari italiani, sottolineando il valore che apportano al nostro patrimonio culturale, economico e gastronomico. L’obiettivo è quello di raccontare il legame profondo tra il formaggio e il territorio, creando una vera e propria identità culturale che unisca il formaggio italiano. Gli appuntamenti dell’iniziativa avranno luogo infino a domenica 20 ottobre con un’escursione al weekend successivo per il programma del Circolo della Gastronomia Creativa.