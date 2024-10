Liberoquotidiano.it - Al “Como Lake2024” proposte concrete su reti e digitale per il futuro dell'Italia

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo quattro giorni di confronti, interviste,, sempre con lo sguardo rivolto aldel Paese, si è chiuso questo pomeriggio “– The Great Challenge”, l'expo-congress internazionale su innovazione e, organizzato da Micromegas a Villa Erba, a Cernobbio., infrastrutture, e avanzamento tecnologico sono alcuni dei macro temi su cui si sono confrontati gli oltre 210 speaker provenienti da tutto il mondo, in rappresentanza di governi, parlamenti, Commissione europea, autorità regolatorie, organismi e agenzie internazionali, aziende, università, esperti, consumatori e media. I ministri, come Paolo Zangrillo, Gilberto Pichetto Fratin, Anna Maria Bernini e Andrea Abodi, fra gli altri, hanno delineato le strategie del governo per vincere la sfida'innovazione tecnologica,a digitalizzazione e'Intelligenza artificiale.