Agatha All Along: Il nuovo episodio spiega il verò motivo per cui Billy sta percorrendo la strada delle streghe (Di venerdì 18 ottobre 2024) Agatha All Along episodio 6 "Familiar by Thy Side" è stato il tanto necessario episodio flashback, che spiega come Billy Maximoff sia passato dall'essere un ragazzino superpotente evocato dai poteri dell'Esa di Wanda Maximoff, a un potente utilizzatore di magia in età adulta. Non solo abbiamo capito come Billy Maximoff (Joe Locke) sia arrivato a questo punto, ma abbiamo anche capito perché abbia deciso di percorrere la famigerata strada delle streghe con Agatha Harkness (Kathryn Hahn), dopo averla liberata dall'incantesimo della madre Wanda. Agatha riesce a salvarsi (e a salvare solo se stessa) dall'attacco di Billy alla congrega alla fine dell'episodio 5. Dopo essersi liberata dalla fossa di fango, Agatha interroga/istruisce Billy affinché spieghi cosa sta cercando alla fine della strada delle streghe.

Agatha All Along episodio 6 recap : la verità sul passato di Billy. Cosa vuole dalla Strada delle Streghe? - È interessante notare che Alice Wu-Gulliver è la poliziotta che si presenta sulla scena. Cosa vuole Billy dalla Strada? Nel presente, Agatha riesce a riemergere dalle sabbie mobili poco prima che Billy rompa il sigillo. Ralph Bohner è tornato! Ralph Bohner è tornato! L’attore trasandato ricorda tutto e paragona l’esperienza di essere sotto il controllo di Wanda al guardarsi in TV nella propria ... (Cinefilos.it)