Affrontare la crisi con strumenti nuovi | oggi il convegno

'La ristrutturazione delle passività e il risanamento dell'impresa nella procedura di composizione negoziata', questo il titolo dell'appuntamento di carattere nazionale che si terrà oggi al centro Malaguzzi dalle 9 alle 19. Promosso dagli Ordini professionali dei Commercialisti e degli Avvocati reggiani insieme al centro studi di Diritto Fallimentare di Modena, il convegno, alla 20esima edizione, si avvale del prestigioso coordinamento scientifico a cura del professor Sido Bonfatti dell'Università di Modena e Reggio Emilia e presidente del Centro studi di Diritto fallimentare di Modena.

