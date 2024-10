Ilnapolista.it - Ad arbitrare le partite di calcio sarà l’intelligenza artificiale, in Premier al via la sperimentazione (Il Messaggero)

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Adledi, inal via la(Il) Scrive il quotidiano Il: L’obiettivo è talmente ambizioso che sembra fantascienza: ilvuole eliminare gli errori arbitrali e prevedere il futuro durante una partita. Se si lascerà entrare il progresso econ decisione nel pallone, allora si potrà dire addio a rigori non assegnati. Ciun computer addestrato con migliaia die situazioni arbitrali in memoria che saprà comportarsi nel modo giusto senza sbagliare. Ildiventerà come un videogame, senza giudizi errati. Come funziona ilarbitrato dalLa primaal mondo in questo senso è inLeague. Attraverso la tecnologia Dragon di Genius Sports si sta testando un nuovo sistema di fuorigioco automatizzato.