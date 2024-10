Accoltella l’amico, il litigio finisce nel sangue: al via il processo lampo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Fermo, 18 ottobre 2024 – Sarà processato con rito immediato Danilo Rotini, il 22enne di Comunanza che aveva Accoltellato l’amico 20enne di Amandola, Rostislav Ricci, dopo un aver fatto irruzione in casa sua nel luglio scorso. A conclusione delle indagini il gip del tribunale di Ascoli, Annalisa Giusti, ha accolto la richiesta di giudizio immediato del pm Cinzia Piccioni con l’accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi. Ora gli avvocati difensori dell’imputato, Olindo Dionisi e Massimo Comini, dovranno valutare se chiedere un rito alternativo entro i termini previsti, ovvero 15 giorni a partire dall’emissione del decreto. Il fatto di sangue si era consumato la notte tra il 25 e il 26 luglio ad Amandola, quando Rotini aveva raggiunto la vittima, che conosceva da tempo, e aveva fatto irruzione in casa sua per alcuni chiarimenti. Ilrestodelcarlino.it - Accoltella l’amico, il litigio finisce nel sangue: al via il processo lampo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Fermo, 18 ottobre 2024 – Sarà processato con rito immediato Danilo Rotini, il 22enne di Comunanza che avevato20enne di Amandola, Rostislav Ricci, dopo un aver fatto irruzione in casa sua nel luglio scorso. A conclusione delle indagini il gip del tribunale di Ascoli, Annalisa Giusti, ha accolto la richiesta di giudizio immediato del pm Cinzia Piccioni con l’accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi. Ora gli avvocati difensori dell’imputato, Olindo Dionisi e Massimo Comini, dovranno valutare se chiedere un rito alternativo entro i termini previsti, ovvero 15 giorni a partire dall’emissione del decreto. Il fatto disi era consumato la notte tra il 25 e il 26 luglio ad Amandola, quando Rotini aveva raggiunto la vittima, che conosceva da tempo, e aveva fatto irruzione in casa sua per alcuni chiarimenti.

