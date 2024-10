ZENA ExoBoost, il trattamento (senza aghi) che combatte l’invecchiamento: parla la beauty expert Mariela Ballesteros (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una rivoluzione in formato siero che agisce sulla pelle liftando e combattendo l’invecchiamento. La beauty expert Mariela Ballesteros ci spiega in cosa consiste il protocollo ZENA ExoBoost e perché preferirlo agli invasivi interventi di medicina estetica Con i continui sviluppi della medicina estetica e della chirurgia, è sempre più importante (e doveroso) restare aggiornati sui costanti progressi della cosmetologia e della dermatologia che negli ultimi anni sono in grado di sviluppare protocolli anti età non invasivi ed efficaci, perfetti per chi desidera una bellezza sana e, soprattutto, naturale. A fronte dei tanti, troppi, eccessi in ambito medico- estetico, grazie all’esperta di bellezza Mariela Ballesteros abbiamo approfondito una reale innovazione nel segmento beauty. 361magazine.com - ZENA ExoBoost, il trattamento (senza aghi) che combatte l’invecchiamento: parla la beauty expert Mariela Ballesteros Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una rivoluzione in formato siero che agisce sulla pelle liftando endo. Laci spiega in cosa consiste il protocolloe perché preferirlo agli invasivi interventi di medicina estetica Con i continui sviluppi della medicina estetica e della chirurgia, è sempre più importante (e doveroso) restare aggiornati sui costanti progressi della cosmetologia e della dermatologia che negli ultimi anni sono in grado di sviluppare protocolli anti età non invasivi ed efficaci, perfetti per chi desidera una bellezza sana e, soprattutto, naturale. A fronte dei tanti, troppi, eccessi in ambito medico- estetico, grazie all’esperta di bellezzaabbiamo approfondito una reale innovazione nel segmento

ZENA ExoBoost - il siero ”botox-like” senza aghi : parla la beauty expert Mariela Ballesteros - Si tratta di ZENA ExoBoost, un vero e proprio “segreto” per una pelle giovane e sana! ZENA ExoBoost è formulato in conformità con i più recenti progressi in cosmetologia e dermatologia: «I suoi ingredienti essenziali e le caratteristiche della formula distintiva, rendono ZENA ExoBoost un componente essenziale per la cura della pelle», afferma l’esperta. (361magazine.com)

ZENA ExoBoost - il siero ”botox-like” senza aghi : parla la beauty expert Mariela Ballestreros - Ma in cosa consiste esattamente? PERCHÉ È UNA NUOVA GENERAZIONE SICURAZENA ExoBoost è un siero innovativo per la pelle, formulato per fornire un’idratazione profonda, ripristinare l’elasticità e ringiovanire la pelle. Gli esosomi sono vescicole di dimensioni nanometriche, che misurano tra i 30 e i 200 nanometri, e vengono continuamente secreti da quasi tutte le cellule di un organismo. (361magazine.com)