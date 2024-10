Yahya Sinwar è morto, chi era il leader di Hamas ucciso dall’esercito israeliano a Gaza (Di giovedì 17 ottobre 2024) Noto anche con il soprannome di "macellaio di Gaza", Yahya Sinwar è stato ucciso dall'esercito israeliano in un edificio della Striscia. Era da alcuni mesi diventato il leader di Hamas dopo l'uccisione di Haniyeh a Teheran, in Iran. Fanpage.it - Yahya Sinwar è morto, chi era il leader di Hamas ucciso dall’esercito israeliano a Gaza Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Noto anche con il soprannome di "macellaio di",è statodall'esercitoin un edificio della Striscia. Era da alcuni mesi diventato ildidopo l'uccisione di Haniyeh a Teheran, in Iran.

?Media : “Yahya Sinwar è stato ucciso. I test lo confermano". - Li inseguiremo ed elimineremo» scrive su X il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant che cita una frase del Levitico: « Inseguirai i tuoi nemici ed essi cadranno davanti a te per la spada». Durante il suo periodo in prigione, è diventato una figura di spicco all'interno di Hamas. Il Consiglio è formato da funzionari eletti dai membri di Hamas provenienti da quattro sezioni principali: ... (Panorama.it)

Israele - ucciso leader di Hamas Yahya Sinwar : morto mentre cercava di fuggire - Il suo secondo arresto avvenne nel 1988, quando fu condannato a quattro ergastoli per il coinvolgimento nell’uccisione di soldati israeliani e per aver ordinato l’assassinio di palestinesi accusati di collaborazionismo con Israele. Sinwar si è distinto per la sua linea dura nei confronti non solo di Israele, ma anche di chi all’interno di Hamas si è macchiato di corruzione o tradimento. (Thesocialpost.it)

La fondazione di Hamas - gli anni in carcere e il 7 ottobre : chi era Yahya Sinwar - Il capo politico di Hamas nella Striscia è stato tra i fondatori del gruppo islamista. Le notizie sulla sua sorte si erano alternate nelle ultime settimane: sarebbe stato ucciso per caso in un blitz. (Ilgiornale.it)