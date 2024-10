Ilrestodelcarlino.it - Via libera a uno studentato. Avrà quaranta posti letto

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un nuovoda 40per gli universitari di Ravenna, con firma di un privato. In commissionecomunale martedì pomeriggio è arrivato il permesso di costruire in deroga per opere di ristrutturazione con cambio d’uso, richiesto dalla società Ravimm. Si tratta di "una buona opportunità per il territorio – sottolinea l’assessore all’Urbanistica Federica Del Conte – , verranno creati 40in un edificio al momento non utilizzato e senza aumento di cubatura, andando a utilizzare i principi cardine della valorizzazione urbanistica". C’è "una forte carenza" di alloggi per gli studenti, spiega l’assessore, mentre la richiesta è in aumento. Da qui "l’importanza di creare strutture di questo tipo", c’è l’interesse pubblico che è alla base dei permessi di costruire in deroga.