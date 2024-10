Un ultimo saluto a Leonardo: commozione e solidarietà nella comunità di Montignano (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La comunità di Montignano, frazione di Senigallia , ha pianto la tragica morte di Leonardo, un giovane di appena 15 anni, il cui suicidio ha scosso profondamente la popolazione. I funerali si sono svolti in una chiesa piena di gente, segno di quanto il ragazzo fosse amato e rispettato nella sua comunità. Questa cerimonia funebre ha rappresentato un momento di riflessione sia per i familiari che per gli amici, contribuendo a mantenere viva la memoria di Leonardo e ad affrontare temi delicati come la sofferenza giovanile e le fragilità sociali. La cerimonia funebre nella parrocchia di San Giovanni Battista I funerali di Leonardo si sono tenuti nella parrocchia di San Giovanni Battista, una chiesa che ha accolto amici, cittadini e colleghi di lavoro del padre. Gaeta.it - Un ultimo saluto a Leonardo: commozione e solidarietà nella comunità di Montignano Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladi, frazione di Senigallia , ha pianto la tragica morte di, un giovane di appena 15 anni, il cui suicidio ha scosso profondamente la popolazione. I funerali si sono svolti in una chiesa piena di gente, segno di quanto il ragazzo fosse amato e rispettatosua. Questa cerimonia funebre ha rappresentato un momento di riflessione sia per i familiari che per gli amici, contribuendo a mantenere viva la memoria die ad affrontare temi delicati come la sofferenza giovanile e le fragilità sociali. La cerimonia funebreparrocchia di San Giovanni Battista I funerali disi sono tenutiparrocchia di San Giovanni Battista, una chiesa che ha accolto amici, cittadini e colleghi di lavoro del padre.

