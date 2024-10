Ilfattoquotidiano.it - Un giorno intero per 16 pratiche, nessuna postazione per valutare l’età dei migranti: l’esordio della missione albanese del governo Meloni

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il naufragio in mare, il salvataggio, il trasbordo sulla Libra, tre giorni di viaggio fino all’Albania, mezza giornata passata dentro l’hotspot tra una serie di colpi di scena, una notte di attesa e un domani tutto da raccontare. Tu chiamala se vuoi, accoglienza. “Primodi scuola” per il, per l’inaugurazione operativa dell’hotspot di Shengjin e il centro di trattenimento di Gjader, e subito una serie di brutte figure. Quasi un terzo dei richiedenti asilo egiziani e bengalesi, 5 su 16, sono stati portati in Italia.