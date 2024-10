Ucraina, Zelensky: “Russia sta reclutando migliaia di soldati da Nord Corea, rischio guerra mondiale” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “La Russia, a causa di molte perdite, sta cercando di reclutare altri partecipanti. Putin ha molta paura della mobilitazione, perché l’opinione sociale è contro di lui. Dall’intelligence so che stanno preparando decine di migliaia di soldati dalla Corea del Nord. Questa è una cosa davvero urgente, di cui ho parlato con gli Stati Uniti e ne ho parlato ora con tutti i leader”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa dopo aver partecipato al Consiglio europeo a Bruxelles. “Finora la Russia ha coinvolto l’Iran con droni e missili ma non persone. Qui vediamo persone, questo è un passo successivo in questa guerra. E questo è il primo passo verso una guerra mondiale“, ha rimarcato. Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Russia sta reclutando migliaia di soldati da Nord Corea, rischio guerra mondiale” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “La, a causa di molte perdite, sta cercando di reclutare altri partecipanti. Putin ha molta paura della mobilitazione, perché l’opinione sociale è contro di lui. Dall’intelligence so che stanno preparando decine dididalladel. Questa è una cosa davvero urgente, di cui ho parlato con gli Stati Uniti e ne ho parlato ora con tutti i leader”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa dopo aver partecipato al Consiglio europeo a Bruxelles. “Finora laha coinvolto l’Iran con droni e missili ma non persone. Qui vediamo persone, questo è un passo successivo in questa. E questo è il primo passo verso una“, ha rimarcato.

