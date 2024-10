Ucraina-Russia, Zelensky porta il ‘Piano per la vittoria’ al Consiglio Ue (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina entro il 2025. E' questo l'obiettivo del 'Piano per la L'articolo Ucraina-Russia, Zelensky porta il ‘Piano per la vittoria’ al Consiglio Ue proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Ucraina-Russia, Zelensky porta il ‘Piano per la vittoria’ al Consiglio Ue Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Mettere fine alla guerra traentro il 2025. E' questo l'obiettivo del 'Piano per la L'articoloilper laalUe proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Ucraina-Russia - Zelensky porta il ‘Piano per la vittoria’ al Consiglio Ue - E' questo l'obiettivo del 'Piano per la vittoria' che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky presenterà oggi, 17 ottobre, al Consiglio europeo a Bruxelles, su invito del presidente Charles Michel. (Adnkronos) – Mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina entro il 2025. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite ... (Webmagazine24.it)

