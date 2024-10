Ucciso a Rafah il leader di Hamas, Sinwar. Netanyahu offre salvacondotto a miliziani che si arrenderanno (Di giovedì 17 ottobre 2024) Continuano al confine con il Libano gli incidenti con i caschi blu della missione Unifil: l'Italia insieme ad altri 50 paesi partecipa alla missione di pace sotto l'egida dell'Onu che conta 10.400 uomini tra il fiume Leonte e la "linea blu", ossia il confine tra Libano e Israele che venne Europa.today.it - Ucciso a Rafah il leader di Hamas, Sinwar. Netanyahu offre salvacondotto a miliziani che si arrenderanno Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Continuano al confine con il Libano gli incidenti con i caschi blu della missione Unifil: l'Italia insieme ad altri 50 paesi partecipa alla missione di pace sotto l'egida dell'Onu che conta 10.400 uomini tra il fiume Leonte e la "linea blu", ossia il confine tra Libano e Israele che venne

