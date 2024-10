Truppe nordcoreane in Ucraina in guerra al fianco della Russia, perché Putin li ha voluti? Che ruolo svolgono? Cosa avrà Kim in cambio? (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Corea del Nord è pronta a combattere al fianco della Russia in Ucraina? È noto che Pyongyang ha fornito munizioni e missili per aiutare la Russia a portare avanti la sua Ilmessaggero.it - Truppe nordcoreane in Ucraina in guerra al fianco della Russia, perché Putin li ha voluti? Che ruolo svolgono? Cosa avrà Kim in cambio? Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Corea del Nord è pronta a combattere alin? È noto che Pyongyang ha fornito munizioni e missili per aiutare laa portare avanti la sua

Migliaia di soldati nordcoreani in Ucraina al fianco della Russia. E tra loro ci sono già diverse vittime - Stando a quanto raccontato dall’Isw, anche un funzionario ucraino anonimo avrebbe dichiarato l’effettiva presenza di ufficiali nordcoreani nelle superfici ucraine ora occupate dalla Russia. Proprio qui sembra che un’ offensiva missilistica ucraina abbia ucciso alcuni dirigenti militari nordcoreani. (Secoloditalia.it)

