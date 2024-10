Gaeta.it - Tragico incidente in un’officina di Marcon: operaio schiacciato da un tornio

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Undidiha perso la vita in un gravesul lavoro. L’episodio, che ha sconvolto la comunità locale, è avvenuto mentre la vittima si trovava impegnata a lavorare su un. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause e le responsabilità di quanto accaduto. La dinamica dell’Oggi, nel pomeriggio, unè rimasto coinvolto in uninsituata a. Secondo quanto ricostruito, la vittima si trovava al lavoro quando è stata schiacciata da un. La macchina, strumento fondamentale in molti contesti industriali, è risultata fatale per il lavoratore, intrappolandolo in una manovra che ha portato all’immediata allerta dei soccorsi.