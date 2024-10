Teatro Cristina Maria Russo | Vi racconto Trilly e la violenza sulle donne

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) di Emilia Ferrara Il Denaro intervista, che ha partecipato presso ilromano Tordinona a “Schegge d’autore” con un corto intitolato, un testo che parla della. L’autrice è tra le selezionate dalla giuria per il cartellone delandato in scena a Roma dal 11 al 13 ottobre. “Schegge d’autore” è un Festival della Drammaturgia Italiana, ideato da Renato Giordano, giunto quest’anno alla sua XXI edizione.da quanto tempo sta lavorando al testo del corto?“Non saprei dirlo con precisione perché l’opera nasce da unscritto un anno fa. Ma ha preso forma questa estate come monologo per Schegge” Da quanto tempo partecipa a questa rassegna?“Partecipo dal 2018 con interruzione COVID a oggi”.