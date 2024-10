Stranger Things 5: un nuovo indizio sulla trama conferma un ritorno inaspettato nel cast (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sebbene ancora non si conoscono i dettagli precisi sulla narrazione della quinta stagione, sta cominciando ad emergere qualcosa Le riprese dell'ultima stagione di Stranger Things, la serie di successo di Netflix, sono in corso da tempo ma i dettagli della trama non sono ancora stati resi noti. Tuttavia, una nuova indiscrezione sul casting potrebbe aver appena dato un'idea di cosa vedremo nella quinta stagione. Secondo quanto riportato da Knight Edge Media, Netflix avrebbe deciso di effettuare un recast di Sara, la giovane figlia deceduta di Hopper. Sara è stata vista solo tramite flashback nella prima stagione e originariamente era interpretata da Elle Graham. La sua morte ha causato il turbine di dolore con cui Hopper ha dovuto fare Movieplayer.it - Stranger Things 5: un nuovo indizio sulla trama conferma un ritorno inaspettato nel cast Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sebbene ancora non si conoscono i dettagli precisinarrazione della quinta stagione, sta cominciando ad emergere qualcosa Le riprese dell'ultima stagione di, la serie di successo di Netflix, sono in corso da tempo ma i dettagli dellanon sono ancora stati resi noti. Tuttavia, una nuova indiscrezione suling potrebbe aver appena dato un'idea di cosa vedremo nella quinta stagione. Secondo quanto riportato da Knight Edge Media, Netflix avrebbe deciso di effettuare un redi Sara, la giovane figlia deceduta di Hopper. Sara è stata vista solo tramite flashback nella prima stagione e originariamente era interpretata da Elle Graham. La sua morte ha causato il turbine di dolore con cui Hopper ha dovuto fare

