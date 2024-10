Six Kings Slam 2024: Sinner vince la battaglia contro Djokovic in tre set, è in finale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Jannik Sinner vince ancora e stacca il pass per la finale nel Six Kings Slam, la ricca esibizione saudita di scena nella capitale Riyadh. Il numero uno al mondo ha bissato il successo di quattro giorni fa nella finale del Masters 1000 di Shanghai contro Novak Djokovic, questa volta al termine di una gara molto più sofferta e lottata, vinta solo al terzo set con il punteggio di 6-2 6-7(0) 6-4 in due ore e 26 minuti di incontro. Dopo aver lasciato solo tre game nella giornata di ieri a Daniil Medvedev, l’altoatesino questa volta ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per proseguire la sua striscia di vittoria, e ora attende nella finale di sabato il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Rafa Nadal. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Jannikancora e stacca il pass per lanel Six, la ricca esibizione saudita di scena nella capitale Riyadh. Il numero uno al mondo ha bissato il successo di quattro giorni fa nelladel Masters 1000 di ShanghaiNovak, questa volta al termine di una gara molto più sofferta e lottata, vinta solo al terzo set con il punteggio di 6-2 6-7(0) 6-4 in due ore e 26 minuti di in. Dopo aver lasciato solo tre game nella giornata di ieri a Daniil Medvedev, l’altoatesino questa volta ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per proseguire la sua striscia di vittoria, e ora attende nelladi sabato ilnte della sfida tra Carlos Alcaraz e Rafa Nadal.

