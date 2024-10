Six King Slam, Sinner batte Djokovic al terzo e va in finale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Al Six King Slam, il torneo dal super montepremi che si sta disputando in Arabia, si sono nuovamente affrontati Jannik Sinner e Novak Djokovic, pochi giorni dopo la finale di Shangai vinta dall’italiano. C’era curiosità per la prestazione del nostro tennista dopo la clamorosa vittoria su un annichilito Medvedev. E l’inizio del primo set ha confermato la forma eccezionale del nostro numero uno. Break immediato, due servizi tenuti con estrema facilità e 3-0. Il serbo ha dovuto arrendersi cedendo un’altra volta la battuta per un 6-2 molto netto. Nel secondo set invece, un po’ a sorpresa, Djokovic ha preso coraggio e si è affidato al servizio. Si è portato sul 2-0, ma Sinner è riuscito a recuperare sul 2-2. Il set non ha registrato altre sorprese e si è così deciso al tie break, dominato letteralmente dal serbo per 7-0. La sfida si è dunque decisa al terzo set. Thesocialpost.it - Six King Slam, Sinner batte Djokovic al terzo e va in finale Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Al Six, il torneo dal super montepremi che si sta disputando in Arabia, si sono nuovamente affrontati Jannike Novak, pochi giorni dopo ladi Shangai vinta dall’italiano. C’era curiosità per la prestazione del nostro tennista dopo la clamorosa vittoria su un annichilito Medvedev. E l’inizio del primo set ha confermato la forma eccezionale del nostro numero uno. Break immediato, due servizi tenuti con estrema facilità e 3-0. Il serbo ha dovuto arrendersi cedendo un’altra volta la battuta per un 6-2 molto netto. Nel secondo set invece, un po’ a sorpresa,ha preso coraggio e si è affidato al servizio. Si è portato sul 2-0, maè riuscito a recuperare sul 2-2. Il set non ha registrato altre sorprese e si è così deciso al tie break, dominato letteralmente dal serbo per 7-0. La sfida si è dunque decisa alset.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tennis : Six Kings Slam. Sinner batte Djokovic e vola in finale - Il tennista altoatesino, numero 1 del ranking Atp, si è imposto in semifinale su Novak Djokovic . Al torneo esibizione di Riad, l'altoatesino ha sconfitto ancora il serbo RIAD (ARABIA SAUDITA) - Jannik Sinner conquista la finale nel Six Kings Slam, la ricchissima esibizione a Riad, in Arabia Saudita. (Ilgiornaleditalia.it)

Tennis : Six Kings Slam. Sinner batte Djokovic e vola in finale - Il tennista altoatesino, numero 1 del ranking Atp, si è imposto in semifinale su Novak Djokovic . Al torneo esibizione di Riad, l'altoatesino ha sconfitto ancora il serbo RIAD (ARABIA SAUDITA) - Jannik Sinner conquista la finale nel Six Kings Slam, la ricchissima esibizione a Riad, in Arabia Saudita. (Ilgiornaleditalia.it)

Quando la finale di Sinner al Six Kings Slam 2024 : orario - tv - avversario - streaming - FINALE SIX KING SLAM 2024 Sabato 19 ottobre (Orari italiani) Ore 18:30 Finale 3° posto: Novak Djokovic vs perdente (Alcaraz vs Nadal) Ore 20:00 Finale 1° posto: Jannik Sinner vs vincente (Alcaraz vs Nadal) PROGRAMMA FINALE SIX KINGS SLAM 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING Diretta tv: Cielo (canale 26), SuperTennis (canale 64) in chiaro, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (203) ... (Oasport.it)