Sciopero generale ai Centri di riabilitazione San Rocco di Casoli e Atessa lavoratori in protesta il 24 ottobre

La Uil Fpl di Chieti ha proclamato uno Sciopero generale di 24 ore per i lavoratori dei Centri di riabilitazione San Rocco di Casoli e Atessa. La mobilitazione, che si terrà il 24 ottobre, è motivata da una serie di problematiche "che - secondo il sindacato - affliggono da tempo i dipendenti

Sciopero generale il 18 ottobre 2024 - a rischio i trasporti : orari dei mezzi per città e settori coinvolti - Non lo faranno invece Trenitalia, Italo e Fs, per questo i treni saranno garantiti. Domani, venerdì 18 ottobre 2024, è in programma uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà principalmente il settore dei trasporti. Continua a leggere . Alla contestazione aderiranno anche altri comparti pubblici e privati, dalla scuola ai Vigli del fuoco, passando per i dipendenti Inps e pubblica ... (Fanpage.it)

Sciopero generale venerdì 18 ottobre - a rischio trasporti e non solo : cosa sapere - I sindacati Al-Cobas e Si-Cobas hanno proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale e nazionale che, per 24 ore, da mezzanotte alle 23. . Ma non solo: la mobilitazione coinvolgerà anche altri settori, sia pubblici che privati. Giornata di stop ai trasporti per venerdì 18 ottobre. Ecco tutti i dettagli. (Tg24.sky.it)

Sciopero generale 18 ottobre : coinvolti anche settore sanitario - scuole e pubblica amministrazione - Questo sciopero è una forma di protesta contro varie problematiche sociali ed economiche, e mira a richiamare l’attenzione sulle condizioni di lavoro e sulle riforme ritenute necessarie dai lavoratori. La manifestazione inizierà alle 9:30 in Piazza Bernini e terminerà a Piazza del Popolo. Questa giornata di sciopero promette di essere particolarmente rilevante, con il coinvolgimento di ... (Thesocialpost.it)