Risultati dell’autopsia di Liam Payne: le cause della morte (Di giovedì 17 ottobre 2024) A distanza di quasi 24 ore dalla morte di Liam Payne, la CNN ha visionato i Risultati dell’autopsia. L’ex cantante degli One Direction sarebbe deceduto a seguito di gravi ferite multiple ed emorragie interne ed esterne. Il canale tv americano ha fatto sapere che le ferite alla testa della popstar sono state decisive per il decesso. Le lesioni riportate dall’artista erano davvero gravi ed ha riportato anche una grossa frattura della base del cranio. La CNN ha poi fatto sapere che presto pubblicherà aggiornamenti sul rapporto tossicologico, ma l’ufficio del procuratore che si occupa del caso ha rivelato che nella stanza d’hotel dove si trovava Liam sono state trovare sostanze di diverso tipo e diverse bevande alcoliche. Biccy.it - Risultati dell’autopsia di Liam Payne: le cause della morte Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) A distanza di quasi 24 ore dalladi, la CNN ha visionato i. L’ex cantante degli One Direction sarebbe deceduto a seguito di gravi ferite multiple ed emorragie interne ed esterne. Il canale tv americano ha fatto sapere che le ferite alla testapopstar sono state decisive per il decesso. Le lesioni riportate dall’artista erano davvero gravi ed ha riportato anche una grossa fratturabase del cranio. La CNN ha poi fatto sapere che presto pubblicherà aggiornamenti sul rapporto tossicologico, ma l’ufficio del procuratore che si occupa del caso ha rivelato che nella stanza d’hotel dove si trovavasono state trovare sostanze di diverso tipo e diverse bevande alcoliche.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morte Liam Payne - arrivano i risultati dell’autopsia : “Fatali i traumi riportati nella caduta” - Il responsabile del Sistema di Assistenza medica di Emergenza aveva già anticipato che le lesioni riportate dall’artista erano subito apparse gravi: l’equipe giunta sul posto dopo la chiamata, aveva segnalato “una frattura della base del cranio”. Simon Cowell, il giudice che lanciò gli One Direction a XFactor UK, ha scelto di interrompere le riprese di Britain’s Got Talent per ricordare il ... (Thesocialpost.it)

Come è morto Liam Payne - arrivano i primi risultati dell’autopsia - La famiglia di Liam Payne ha rilasciato una dichiarazione dopo la tragica notizia: “Siamo addolorati. “Pensavo a dei lavori nella stanza. . Potrebbe essere richiesta anche la storia clinica del cantante per analizzare il suo vissuto e le sue condizioni di salute mentale. Si è poi reso conto che qualcosa non andava quando è sceso e “tutta la strada era piena di poliziotti”. (Dilei.it)

“Traumi multipli che hanno causato emorragie interne ed esterne come colpi mortali” : i primi risultati dell’autopsia sul corpo di Liam Payne - Per l’esame tossicologico bisognerà aspettare un po’ di più, ma la polizia le ha anche sollecitate. È stata anche richiesta dagli investigatori la cartella completa clinica dell’ex One Direction per analizzare la sua salute mentale. Mentre le indagini proseguono la famiglia ha diramato un comunicato stampa: “Siamo addolorati. (Ilfattoquotidiano.it)