Piogge e temporali non danno tregua, rischio nubifragi (Di giovedì 17 ottobre 2024) AGI - La situazione sinottica vede una saccatura atlantica muoversi dalla Penisola Iberica verso il Mediterraneo occidentale. Dopo il pesante maltempo della giornata di ieri su alcune delle regioni settentrionali, ecco che anche oggi Piogge e temporali non daranno tregua. Interessate nelle prossime ore soprattutto le regioni del Nord e quelle centrali tirreniche. Tra venerdì e sabato ancora maltempo diffuso in Italia con rischio di nubifragi soprattutto sulla Sicilia.  Temperature che nei prossimi giorni saranno in lento ma costante calo fino a riportarsi in linea con le medie del periodo. All'inizio della prossima settimana stando agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano la situazione meteo dovrebbe migliorare un po' su tutta la Penisola. Agi.it - Piogge e temporali non danno tregua, rischio nubifragi Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) AGI - La situazione sinottica vede una saccatura atlantica muoversi dalla Penisola Iberica verso il Mediterraneo occidentale. Dopo il pesante maltempo della giornata di ieri su alcune delle regioni settentrionali, ecco che anche ogginon daranno. Interessate nelle prossime ore soprattutto le regioni del Nord e quelle centrali tirreniche. Tra venerdì e sabato ancora maltempo diffuso in Italia condisoprattutto sulla Sicilia.  Temperature che nei prossimi giorni saranno in lento ma costante calo fino a riportarsi in linea con le medie del periodo. All'inizio della prossima settimana stando agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano la situazione meteo dovrebbe migliorare un po' su tutta la Penisola.

