Piccoli Brividi: Il mistero di Sleepy Hollow, un film da perdere la testa

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempus fugit, e Halloween incombe, minaccioso. Ormai è tempo di pensare a quale costume sfoggiare in vista del 31 ottobre. Se il 2023 è stato l’anno di Mercoledì, per il 2024 è ancora in dubbio quale sarà la maschera più gettonata. Dato l’inaspettato flop al botteghino di Joker:Folie à Deux, è improbabile che grandi e piccini decidano di calarsi nei panni del diabolico clown e della sua compagna Harley Quinn, ma mai dire mai. In attesa di scoprire quale personaggio ci troveremo davanti, aprendo la porta di casa per il classico “Trick or Treat?”, perché non concederci una sana maratona dihorror o, quantomeno, inquietanti, magari insieme al resto della famiglia? Attenzione però, se ci sono dei bambini in casa forse la saga di Nightmare non è l’idea migliore, o c’è il forte rischio che alla fine ad avere gli incubi siano proprio loro, poverini.