Pallanuoto, Euro Cup 2024-2025: Havk Mladost-Pro Recco 13-16. Liguri corsari a Zagabria

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La Province ancora nella seconda giornata del Girone C dell’Cupdi: ipassano per 13-16 a, in Croazia, in casa dell’e restano così in vetta al raggruppamento in solitaria a punteggio pieno, a +1 sui magiari dello Szolnoki, prossimi avversari dei campioni d’Italia e vicecampioni d’pa in carica. Nel primo quarto gli attacchi prevalgono sulle difese e nessuna delle due formazioni riesce a trovare il break: vantaggio croato con Vrlic, ma i recchelini ribaltano lo score con Echenique e Presciutti. Larovescia ancora il punteggio col rigore di Kharkov ed il gol in superiorità di Busic. Di Fulvio impatta su rigore, ma i padroni di casa tornano a condurre con Lazic. Nuovo pareggio di Cannella, i croati segnano con Vrlic, ma Condemi sancisce il 5-5.