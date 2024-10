Omicidio di Chiesanuova: la telefonata, l'arma, la paura. Giorno tragico (Di giovedì 17 ottobre 2024) Donna di 55 anni uccisa a colpi di arma da fuoco in provincia di Firenze dal nipote. Che telefona ai carabinieri: "Venite, le ho sparato". Il giovane fugge: con un blitz gli uomini dell'arma lo bloccano. La frazione è sconvolta. La donna gestiva un panificio molto conosciuto anche a Firenze Lanazione.it - Omicidio di Chiesanuova: la telefonata, l'arma, la paura. Giorno tragico Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Donna di 55 anni uccisa a colpi dida fuoco in provincia di Firenze dal nipote. Che telefona ai carabinieri: "Venite, le ho sparato". Il giovane fugge: con un blitz gli uomini dell'lo bloccano. La frazione è sconvolta. La donna gestiva un panificio molto conosciuto anche a Firenze

Donna uccisa a colpi di arma da fuoco in un negozio di alimentari -  . L’uomo sarebbe ancora armato. Il responsabile, secondo le prime indicazioni investigative, potrebbe essere una persona della sua cerchia familiare, un nipote, che si sarebbe barricato in casa. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno immediatamente raccolto le testimonianze degli abitanti e chiuso un tratto della strada provinciale Volterrana sia per i rilievi sia per la ricerca del ... (Corrieretoscano.it)

Giallo a Firenze - donna uccisa a colpi di arma da fuoco. Cosa è successo - A fare la terribile scoperta è stata una cliente, che ha immediatamente lanciato l’allarme dopo aver visto il corpo della donna in una pozza di sangue. L'articolo Giallo a Firenze, donna uccisa a colpi di arma da fuoco. La vittima, una 59enne, è stata ritrovata senza vita all’interno del suo esercizio commerciale in via Volterrana. (Urbanpost.it)