Ocean cleaner vince il contest di Acea alla Festa del Cinema di Roma

Roma (ITALPRESS) – "Ocean cleaner" ha vinto il Premio Speciale Gruppo Acea per il miglior cortometraggio sul riuso delle risorse idriche, in concorso all'interno del contest "I mille volti dell'acqua". Girato dal regista Davide Salucci racconta la storia poetica di un piccolo robot che fugge dalla piscina in cui lavora per andare a pulire i grandi Oceani.

Acea alla Festa del Cinema con un contest sull’acqua - ROMA (ITALPRESS) – Un rapporto viscerale lega l’acqua all’immaginario del cinema e Roma, Regina Aquarum e capitale della tradizione acquedottistica, è il luogo ideale per celebrare questo legame. -foto ufficio stampa ACEA –(ITALPRESS). 30 è in programma un altro appuntamento con il cinema, promosso dal Gruppo guidato dall’Amministratore delegato Fabrizio Palermo, con la proiezione del film ... (Unlimitednews.it)

Acea e il contest "I mille volti dell'acqua" - Solo pochi anni dopo, nel 1909, nacque come Azienda Comunale Elettricità ed Acqua, quella che oggi è considerata come una delle maggiori multiutility italiane che con il Cinema, da allora, ha un rapporto stretto sia per la continua erogazione di energia elettrica nei maggiori cinema italiani sia per il sostegno che Acea promuove nei confronti di importanti e riconosciuti festival e rassegne di ... (Iltempo.it)

Acea e il contest i mille volti dell'acqua - Saranno prese in considerazione opere edite e inedite, purché rispondenti al tema del contest. Solo pochi anni dopo, nel 1909, nacque come Azienda Comunale Elettricità ed Acqua, quella che oggi è considerata come una delle maggiori multiutility italiane che con il Cinema, da allora, ha un rapporto stretto sia per la continua erogazione di energia elettrica nei maggiori cinema italiani sia per il ... (Liberoquotidiano.it)