Nuovi spazi urbani a Latina: approvato il progetto per il rifacimento del centro cittadino (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Latina, un passo significativo verso il rinnovamento urbano è stato compiuto con l'approvazione del progetto esecutivo per la riqualificazione di alcune aree centrali, inclusi Corso della Repubblica, Via Eugenio di Savoia e Via Pio VI. Questa iniziativa, promossa dal Dipartimento comunale delle Attività Produttive e Incoming sotto la guida dell'Architetto Patrizia Marchetto, prevede l'introduzione di arredi innovativi e spazi verdi al fine di migliorare l'estetica e la vivibilità del centro cittadino. Dettagli del progetto di riqualificazione Il progetto approvato contempla diverse migliorie strutturali e visive che mirano a trasformare il cuore di Latina. Il sindaco Matilde Celentano ha sottolineato l'intenzione di avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori, il cui obiettivo primario è la creazione di Nuovi arredi urbani.

