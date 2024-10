Non solo Liam Payne, le vite spezzate dei giovani talenti della musica (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – La recente e improvvisa morte di Liam Payne, ex membro degli One Direction, a soli 31 anni, riaccende i riflettori sulla fragilità e le insidie del mondo dello spettacolo, che ha visto spegnersi prematuramente numerosi talenti. Payne non è, purtroppo, un caso isolato: la storia della musica, e più recentemente anche quella della televisione, è costellata di tragedie che hanno interrotto carriere promettenti. Il ‘Club 27’, tristemente noto, raccoglie nomi leggendari come Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison, tutti scomparsi nel 1970 e nel 1971 a soli 27 anni, vittime di overdose, incidenti o cause mai del tutto chiarite. Anche Brian Jones, fondatore dei Rolling Stones, si aggiunge a questa lista, annegato in piscina nel 1969 alla stessa giovane età. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – La recente e improvvisa morte di, ex membro degli One Direction, a soli 31 anni, riaccende i riflettori sulla fragilità e le insidie del mondo dello spettacolo, che ha visto spegnersi prematuramente numerosinon è, purtroppo, un caso isolato: la storia, e più recentemente anche quellatelevisione, è costellata di tragedie che hanno interrotto carriere promettenti. Il ‘Club 27’, tristemente noto, raccoglie nomi leggendari come Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison, tutti scomparsi nel 1970 e nel 1971 a soli 27 anni, vittime di overdose, incidenti o cause mai del tutto chiarite. Anche Brian Jones, fondatore dei Rolling Stones, si aggiunge a questa lista, annegato in piscina nel 1969 alla stessa giovane età.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lo strano silenzio degli altri One Direction dopo la morte di Liam Payne (e il saluto degli amici e dei fan). La ex lo stava per diffidare per i continui contatti - Sono davvero dispiaciuto e devastato per la sua famiglia e, naturalmente, per suo figlio Bear che ha perso il padre». «Ti ho parlato appena due giorni fa, amico mio. . Amava cantare. Il primo cordoglio per la morte dell’ex One Direction, Liam Payne, arriva direttamente dai suoi fans argentini, quei fans che solo qualche giorno prima l’avevano visto ballare al concerto di un altro Ex One ... (Open.online)

La famiglia di Liam Payne parla dopo la tragica morte : “Siamo assolutamente devastati” - La famiglia di Liam Payne ha rotto il silenzio dopo la tragica morte: "Ci stiamo sostenendo a vicenda nel miglior modo possibile come famiglia e chiediamo privacy e spazio in questo momento terribile".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Morte di Liam Payne - cosa è successo quella volta che fu ricoverato sul Lago di Como - Liam Payne, il musicista, cantautore e chitarrista britannico ex membro del gruppo One Direction, è morto a 31 anni il 16 ottobre 2024. È caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, in Argentina. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Sono aperte le... (Quicomo.it)