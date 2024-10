Morte Liam Payne, la teoria del complotto sul web: “Perché non è stato un incidente” (Di giovedì 17 ottobre 2024) La tragica fine dell’ex cantante degli One Direction, Liam Payne, ha scioccato profondamente il mondo della musica. Dei suoi problemi di dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti pare che in molti fossero a conoscenza ma nessuno si aspettava un epilogo così tragico. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati. Tra i primi quello di Anne Twist, madre di Harry Styles. La donna ha postato la foto di un cuore spezzato accompagnato dalla frase: “Era solo un ragazzo”. >> “Perché si veste sempre allo stesso modo”. Stefano De Martino, ogni sera ad Affari Tuoi con camicia bianca e pantalone nero: “Ah beh, hai capito” E ancora commenti di questo tenore. “Se n’è andato troppo presto e troppo giovane, sarà per sempre nei nostri cuori/ Aveva un grande cuore. Che perdita per tutti coloro che lo conoscevano/ Sono scioccata. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La tragica fine dell’ex cantante degli One Direction,, ha scioccato profondamente il mondo della musica. Dei suoi problemi di dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti pare che in molti fossero a conoscenza ma nessuno si aspettava un epilogo così tragico. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati. Tra i primi quello di Anne Twist, madre di Harry Styles. La donna ha pola foto di un cuore spezzato accompagnato dalla frase: “Era solo un ragazzo”. >> “si veste sempre allo stesso modo”. Stefano De Martino, ogni sera ad Affari Tuoi con camicia bianca e pantalone nero: “Ah beh, hai capito” E ancora commenti di questo tenore. “Se n’è andato troppo presto e troppo giovane, sarà per sempre nei nostri cuori/ Aveva un grande cuore. Che perdita per tutti coloro che lo conoscevano/ Sono scioccata.

Liam Payne - Tmz pubblica le foto del cadavere : è polemica - Roma, 17 ottobre 2024 – La tragica morte di Liam Payne, cantante ed ex membro della celebre boy band One Direction, è circondata da discussioni e polemiche che impazzano in queste ore sui social media. In particolare, fin dai primi momenti, il famoso sito di gossip statunitense Tmz è stato fortemente criticato dai fan, ma non solo, per aver pubblicato alcune foto del corpo del 31enne deceduto. (Quotidiano.net)

“Traumi multipli che hanno causato emorragie interne ed esterne come colpi mortali” : i primi risultati dell’autopsia sul corpo di Liam Payne - Liam vivrà per sempre nei nostri cuori e lo ricorderemo per la sua anima gentile, divertente e coraggiosa. Lo riporta il Mirror. Ci stiamo supportando a vicenda il più possibile come famiglia e chiediamo privacy e spazio in questo momento orribile”. . La chiamata drammatica arrivata dalla reception dell’albergo, ha sottolineato non solo che l’uomo sembrava fosse drogato e alcolizzato, ma c’era ... (Ilfattoquotidiano.it)

Mister Movie | Liam Payne online l’audio della telefonata al 911 prima della tragica caduta dal balcone - twitter. Nonostante l’operatore abbia cercato di verificare ulteriori dettagli sulla condizione dell’ospite, il responsabile dell’hotel ha insistito sulla gravità della situazione, chiedendo l’intervento urgente delle autorità. La chiamata d’emergenza al 911 L’operatore ha avviato la conversazione chiedendo quale tipo di emergenza si stesse verificando. (Mistermovie.it)