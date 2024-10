Lettera43.it - Morte di Liam Payne, da Paris Hilton a Charlie Puth: le reazioni delle star

(Di giovedì 17 ottobre 2024), J Balvin,. E ancora, Ty Dolla Sign e Dj Zedd. Sono soltanto alcuneche hanno reso omaggio sui social aJames, ex membro degli One Direction morto a 31 anni per la caduta dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires, dove era giunto per partecipare a un concerto dell’ex compagno di band Niall Horan. Assieme a loro, decine di fan si sono riversate sotto la camera di albergo del loro idolo e altre migliaia hanno tributato un messaggio online. Ancora in completo silenzio invece Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles e Louis Tomlinson che, dividendo la scena con, hanno scalato le classifiche mondiali per sei anni fino al 2016, quando decisero di prendersi una pausa a tempo indeterminato per dedicarsi ai progetti solisti. Il messaggio di J Balvin (Screenshot Instagram).