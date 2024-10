Milano, uomo ucciso a coltellate in via Giovanni da Cermenate (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano – Un uomo di circa 30 anni, di cui non si conoscono allo stato le generalità, è stato trovato morto a causa di una o più coltellate, per strada in via Giovanni da Cermenate, alla periferia di Milano, intorno alle 5 di stamani. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della Polizia di Stato. Ilgiorno.it - Milano, uomo ucciso a coltellate in via Giovanni da Cermenate Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)– Undi circa 30 anni, di cui non si conoscono allo stato le generalità, è stato trovato morto a causa di una o più, per strada in viada, alla periferia di, intorno alle 5 di stamani. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della Polizia di Stato.

