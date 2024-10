Milano, ladro ucciso a colpi di forbici mentre tenta di rubare “gratta e vinci”: arrestato il barista (Di giovedì 17 ottobre 2024) A Milano un uomo di 37 anni, Eros Di Ronza, è stato ucciso a colpi di forbici dal titolare di un bar durante un tentativo di furto. Il barista, 31 anni, di nazionalità cinese, è stato stato portato in Questura e, dopo l’interrogatorio con il pm di turno, è stato arrestato per omicidio volontario insieme a un’altra persona. Il fatto è avvenuto intorno alle 5.30 del mattino di oggi, giovedì 17 ottobre, in viale Giovanni Da Cermenate, nel quartiere Stadera. Di Ronza, padre di tre figli e già noto alla polizia per precedenti di furti e rapine, era insieme a un complice. Si pensa che i due fossero giunti sul posto a bordo di uno scooter che risulta rubato nella notte tra martedì e mercoledì. I due ladri hanno cercato di assaltare il bar prima dell’apertura, ma nel tentativo di forzare la saracinesca hanno fatto scattare l’allarme. Tpi.it - Milano, ladro ucciso a colpi di forbici mentre tenta di rubare “gratta e vinci”: arrestato il barista Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Aun uomo di 37 anni, Eros Di Ronza, è statodidal titolare di un bar durante untivo di furto. Il, 31 anni, di nazionalità cinese, è stato stato portato in Questura e, dopo l’interrogatorio con il pm di turno, è statoper omicidio volontario insieme a un’altra persona. Il fatto è avvenuto intorno alle 5.30 del mattino di oggi, giovedì 17 ottobre, in viale Giovanni Da Cermenate, nel quartiere Stadera. Di Ronza, padre di tre figli e già noto alla polizia per precedenti di furti e rapine, era insieme a un complice. Si pensa che i due fossero giunti sul posto a bordo di uno scooter che risulta rubato nella notte tra martedì e mercoledì. I due ladri hanno cercato di assaltare il bar prima dell’apertura, ma neltivo di forzare la saracinesca hanno fatto scattare l’allarme.

