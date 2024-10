Milan, Ruben Loftus-Cheek annuncia il suo ritorno in campo. Le parole (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il centrocampista del Milan Ruben Loftus-Cheek ha annunciato il suo rientro in occasione della prossima sfida di campionato contro l’Udinese. La rivelazione Paulo Fonseca può sorridere: il tecnico portoghese ha recuperato Ruben Loftus-Cheek. Il numero 8 rossonero si è lasciato ormai alle spalle l’infortunio muscolare che non gli aveva consentito di prendere parte alla trasferta sul campo della Fiorentina. Il centrocampista inglese è pronto ora a tornare e dare il proprio contributo con la maglia del Milan come ha rivelato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sport Mediaset: Mi sento a posto ora, tutto risolto, per fortuna non è stato uno stop lungo ed un infortunio grave Il recupero di Ruben Loftus-Cheek fa felice Paulo Fonseca. Dailymilan.it - Milan, Ruben Loftus-Cheek annuncia il suo ritorno in campo. Le parole Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il centrocampista delhato il suo rientro in occasione della prossima sfida di campionato contro l’Udinese. La rivelazione Paulo Fonseca può sorridere: il tecnico portoghese ha recuperato. Il numero 8 rossonero si è lasciato ormai alle spalle l’infortunio muscolare che non gli aveva consentito di prendere parte alla trasferta suldella Fiorentina. Il centrocampista inglese è pronto ora a tornare e dare il proprio contributo con la maglia delcome ha rivelato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sport Mediaset: Mi sento a posto ora, tutto risolto, per fortuna non è stato uno stop lungo ed un infortunio grave Il recupero difa felice Paulo Fonseca.

Milan - Ruben Loftus-Cheek si avvicina al rientro in campo. La data - Tuttavia, gli esami strumentali effettuati dal giocatore nei giorni scorsi hanno escluso possibili lesioni. Ruben Loftus-Cheek tornerà in campo già contro l’Udinese? Le sue condizioni View this post on Instagram A post shared by Ruben Loftus-Cheek (@rlc) Milan, Ruben Loftus-Cheek si avvicina al rientro in campo. (Dailymilan.it)

Infortuni Milan - ecco le ultime novità su Ruben Loftus Cheek dopo la gara di Firenze - Ruben Loftus Cheek ha svolto lavoro personalizzato nell’allenamento di oggi con il Milan. L’ex Chelsea non era stato convocato per precauzione per la sfida di domenica contro la Fiorentina, poi persa per 2-1 […]. Infortuni Milan, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Ruben Loftus Cheek dopo la mancata convocazione a Firenze Per quanto riguarda gli infortuni in casa rossonera. (Calcionews24.com)

Verso Fiorentina-Milan - Paulo Fonseca perde Ruben Loftus-Cheek. Il motivo - Ruben Loftus-Cheek si ferma: sfuma quindi un suo possibile ritorno da titolare contro la Fiorentina. L’allenatore del Milan Paulo Fonseca non avrà a disposizione Ruben Loftus-Cheek per la sfida contro la Fiorentina, valida per la settima giornata di Serie A. Ecco perché Paulo Fonseca perde anche Ruben Loftus-Cheek. (Dailymilan.it)